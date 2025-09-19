Молодые архитекторы представили свои идеи

Только одна из всех работ — элитный многоквартирный дом на на месте бывшего хлебозавода на ул.Гоголя — предназначена для реализации в Севастополе. Остальные — в других регионах России или даже в других странах. Некоторые работы участвовали в международных конкурсах и получили высокие оценки.

16-этажный «Комплекс апартаментов в Алуште» Александры Иваницкой стал призером конкурса в номинации «Лучший проект общественных зданий и сооружений, включающих спорт и здравоохранение». Он удостоен и серебряного диплома Союза архитектор Республики Крым в конкурсе-смотре архитектурных произведений 2022-2024 года в номинации «Многоквартирные жилые здания». Разработчица сумела найти хрупкий баланс между сохранением существующего и добавлением нового.

Проект рекреационного комплекса в стиле шале «Медвежий угол» для Сочи, представленный главным архитектором эскизного отдела Архитектурного проектного бюро «Основа» Ильей Мордвинцевым, также был отмечен на нескольких конкурсах.

Интерактивное путешествие с погружением в историю

И.Мордвинцев также представил концепцию музея под открытым небом около турецкого города Каякёй. Проект вошел в десятку лучших на международном конкурсе, в котором участвовали более 110 архитектурных бюро со всего мира.

Работа интересна еще и тем, что связана с историей древнего, но разрушенного землетрясением города.

— Когда мы изучали техническое задание, нам показалось, что это очень близко к нашим крымским объектам культурного наследия. Поэтому мы хотели сформировать для себя принципы, как с ними работать, — рассказал И.Мордвинцев.

По его словам, оказавшись на турецком объекте, севастопольские архитекторы были поражены его интегрированностью в структуру существующей деревни.

— Там примерно 400 разрушенных домов. Руины выглядят просто антуражем, фоном. Переосмыслив эту историю, мы спроектировали подземный павильон, который не загораживает вид на окружающий город. Весь объем здания погружен под землю. Наш проект включает подземный интерактивный исторический музей, построив его таким образом, что с погружением нарастает эмоциональный фон. Там даже спроектирована конструкция, которая имитирует состояние землетрясения, сопровождаемое звуком, — рассказал И.Мордвинцев.

Старая таможня в новом Агридженто

Интересный концепцию преображения исторического объекта представила и архитектор Любовь Иванова. Она показала конкурсный проект реставрации и приспособления под новые функции заброшенного здания таможни в заповеднике Пуанта-Бьянка, близ города Агридженто на Сицилии.

Муниципальные власти городка решили оживить место и привлечь к нему туристов, для этого и проводили конкурс. Перед участниками стояла задача создать современное функциональное пространство, могущее принимать тысячи любителей природы, ежегодно посещающие заповедник. Главное условие – сочетание объекта культурного наследия с введением новых функций, при сохранении существующего ландшафта.

В проекте Л.Ивановой предусмотрены общественная зона с кафе и зона для посетителей, а также выставка-инсталляция, позволяющая прочувствовать время и историчность места, с залами Жизни, Вечности и Истории. Все три предполагают визуальное, световое и звуковое восприятие объекта. Изюминкой стала площадка на крыше, с возможность оценить вечное через красоту окружающей природы.

Для туристов спроектированы весьма нетривиальные места размещения в виде глэмпингов, заглубленных в скалу, по типу жилищ, в которых когда-то жили люди в Агридженто.

Новодел не должен имитировать позапрошлый век

Тему современного подхода к объектам культурного наследия считает актуальной для Севастополя и Крыма почетный строитель России Александр Лившиц. По его мнению, с объектами культурного наследия надо учиться работать, бережно интегрировать их, сохранять по образцам ЮНЕСКО.

— Не должно быть никаких копирований древности. Все пристройки должны быть откровенным новоделом, который невозможно спутать с историческими постройками. Новодел не должен имитировать позапрошлый век, — убежден А.Лившиц, имея в виду в том числе Херсонес.

Он же отметил, что Севастополь построен среди исторических объектов, имеющих не меньшую ценность, чем в Турции и Италии. Печально, что к этим объектам нет такого отношения или, напротив, их защищают до полного запрета что-либо делать.

— Но для того, чтобы объект сохранялся, его нужно использовать, вносить какие-то смыслы. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что по таким объектам нужно проводить конкурсы проектов, привлекать архитекторов, аккумулировать опыт других и применять его у нас, — убежден А.Лившиц.

На встрече участники сетовали на явно недостаточное количество реальных конкурсов, где молодые архитекторы могли бы реализовывать свои идеи. А участие в международных подчас становится настоящим квестом.

— Мы стараемся подавать заявки на конкурсы, которые нам интересны и всегда запрашиваем возможность поучаствовать команде из России. Многие отказывают. То есть, они говорят, что участвовать можно, но регистрация из России невозможна, — признался И.Мордвинцев.

В целом презентация всех проектов прошла с явным успехом. Осталось лишь пожелать ребятам, чтобы их креативные идеи не остались нереализованными.