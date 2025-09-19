Количество выпавших осадков превысило месячную норму

С ночи на 18 сентября в Севастополе выпало 43,5 мм осадков. Это больше сентябрьской месячной нормы осадков, которая составляет 40,5 мм.

Такие данные «Севастопольской газете» сообщили в городском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В это же время в Крыму дождь и ветер были намного сильнее. В Бахчисарайском районе выпало 71 мм осадков, в Белогорском и Ленинском — 58 мм, в Симферополе — 53 мм, на Ангарском перевале — 51 мм. Порывы ветра на Ай-Петри достигали 36 м/с, в Ленинском районе Крыма — 24 м/с, а на мысе Херсонес в Севастополе — 16 м/с.

Такую непогоду принес южный циклон, который, пройдя над полуостровом, ушел на восток. В ближайшие дни установится сухая теплая погода, разве что 20 сентября пойдет небольшой дождь. Ночью ожидается 14 градусов тепла, дневные температуры установятся на отметке +23...+25 градусов.