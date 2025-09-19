Каким будет парк на мысе Хрустальный, станет ясно к концу года

Задача по проектированию благоустройства территории от Артиллерийской до Карантинной бухты разбита на несколько этапов, выполнить которые московская фирма «Метрополис» должна до конца 2025 года. Общая сумма контрактов — 220 миллионов рублей.

Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства в конце 2023 года заключило контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» с московской компанией ООО «Метрополис». Разработчики за 121,3 млн рублей к ноябрю 2024 года должны были работу закончить, но срок сдачи почему-то перенесли на год.

В сентябре 2025-го к этому контракту добавили еще несколько. ООО «Метрополис» доверили разработку документации по благоустройству территории в районе памятника окончанию Гражданской войны на Юге России — парк «Примирения», включая берегоукрепительные мероприятия, — за 25,7 млн рублей и благоустройство территории в районе Хореографической академии — за 23,1 млн рублей.

Кроме этого в плане-графике управления стоят контракты на проектирование второго этапа благоустройства у Памятника примирению, строительства гидротехнического сооружения и пляжа на берегу Карантинной бухты, а также приведения в порядок территории у театра оперы и балета. На это город готов в сумме потратить почти 50 млн рублей. Логично предположить, что и эти два контракта получит «Метрополис».

По сути в технических заданиях на проектирование всех этапов нет ничего неожиданного: пешеходные и велодорожки, малые архитектурные формы, скамейки, урны, информационные щиты, озеленение. И хотя благоустройство разбито на зоны и этапы, все эти проекты складываются в единую парково-прогулочную зону от Артиллерийской до Карантинной бухты.

Напомним, что концепцию мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» разработало московское архитектурное бюро «Остоженка». Согласно их видению, мемориальный комплекс будет трехэтажным зданием с двумя подземными этажами. На возвышении воздвигнут бельведер и атриум — прямоугольное строение высотой 21 метр, окруженное колоннадой, поддерживающей железобетонную кессонную конструкцию. Устройство кровли над кессоном не предусмотрено, это обеспечит изменчивую игру света и тени, но не даст защиты от осадков. Внутри холма расположат само помещение музея, технические помещения и стоянку на 230 автомобилей.

Строительство мемориального комплекса и парка запланировано на 2026-2027 годы.