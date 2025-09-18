В Севастополе нужно менять около 400 лифтов

Обсуждалось постановление о корректировке бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов для реализации мероприятий в рамках госпрограммы города «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя».

И.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева сообщила о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на 73 лифтов. По ее словам, средства перераспределяются на ремонт, замену, модернизацию лифтов, а также на ремонт лифтовых шахт, машин, блочных помещений. Проектирование начнется в этом году.

— Нам около 400 лифтов надо менять в ближайшем будущем. Начнем с самых критических объектов, — отреагировал на ее доклад глава города.