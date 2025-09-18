В чебуречной в Балаклаве нашли массу нарушений

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «Чебуречная в Балаклаве» и нашел более 10 нарушений, среди которых: нарушение правил хранения и маркировки продуктов, маркировки инвентаря, отсутствие технологических карт, вытяжек, шкафчиков для персонала, санитарных книжек у работников кафе и др. Кроме того, у одного из сотрудника кухни обнаружена ротавирусная инфекция.

Протокол админнарушений передали в Балаклавский районный суд Севастополя.

Поскольку ранее чебуречная к административной ответственности не привлекалась, компрометирующей информации как в отношении объекта питания, так и в отношении индивидуального предпринимателя Роспотребнадзором не представлено и, кроме того, на момент рассмотрения в суде протокола часть нарушений была устранена, судья счел возможным ограничиться штрафом и не приостанавливать деятельность кафе.