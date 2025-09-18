Устраняют последствия разгула стихии

С ночи на четверг, 18 сентября, в Севастополе идет дождь. В городе затоплены и занесены дороги, повалены деревья, текут крыши.

Работы по устранению разгула стихии координирует совместный оперативный штаб Севавтодора и Департамента городского хозяйства, сообщили в пресс-службе правительства города.

Вот некоторый перечень задач. На утро 18 сентября на ул.Очаковцев у загса дерево упало на дорогу. На месте работают «Парки и скверы» и Севавтодор.

В доме на ул.Большой Морской, 32 образовалась течь.

На ул.Острякова, 84 на газон упало дерево.

Севавтодор убирает наносы грунта на 64-м километре дороги «Севастополь – Ялта».

Рейд перекрыт. На линию вышли компенсационные автобусы, связывающие пл.Нахимова и пл.Захарова.

На дорогах пробки. Общественный транспорт выбился из графика. Задержки — до часа.

102-я предприятие сообщает о технологических нарушениях в электросетях.

Очень много сообщений о происшествиях из района бухты Казачьей.

На ул.Братьев Манганари вечером 17 сентября произошла авария на водоводе, к которому подключен ЖК «Порто Франко». Специалисты работали всю ночь, но наладить водоснабжение к утру не удалось.

Зафиксированы обращения от жителей четырех домов по ул.Лиговской: в домах текут крыши.

Из-за затопления Казачинского шоссе троллейбусы №10к будут доезжать только до остановки «Камышовая бухта» без заезда в микрорайон Казачьей бухты.

Отремонтированная ливневка у школы с ливнем не справилась: на подходе к учебному заведению опять огромная лужа.

Также из-за дождя невозможно подойти и ко второму корпусу Инженерной школы на пр.Античный.