Циклон покинет Крым в ночь на пятницу

Об этом ТАСС сообщила замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Накануне региональные подразделения МЧС предупреждали, что в Крыму и Севастополе ожидаются дождь, временами сильный, гроза, а также сильный ветер.

«На территории полуострова образовался циклон, объявлено штормовое предупреждение, но территорию полуострова он уже покинет сегодня ночью. <...> Завтра погода будет замечательная: осадки сохранятся только в восточных и южных районах, да и то в первой половине дня, ветер ослабеет. Вот такое кратковременное похолодание, пока на территории полуострова будет находиться циклон в течение суток», — сказала начальник Гидрометцентра.

Т.Любецкая уточнила, что в течение пятницы пройдут сильные и очень сильные дожди, однако никакой аномалии здесь нет. В Черноморском уже выпало 38 мм осадков, в Евпатории, Севастополе, Почтовом, Феодосии — по 15 мм. Осадки идут по всей территории республики, но пока опасных значений не достигли. В течение дня дожди будут продолжаться, в конце дня количество осадков увеличится.

«А завтра в столице республики вместо 15 градусов тепла уже 21 градус, в субботу — 22 градуса, в воскресенье — 24 градуса. На следующей неделе — 26-27 градусов. То есть эта непогода очень кратковременна. И жаль, потому что дожди нам были очень сильно нужны, мы их ждали», — добавила собеседница агентства.