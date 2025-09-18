Петропавловский и Покровский соборы готовят к реставрации

По федеральной программе «Развитие культуры» выделены средства на разработку научно-проектной документации, которая станет основой для будущих реставрационных работ на этих объектах культурного наследия.

О начале натурных обследований зданий Петропавловского и Покровского соборов сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Специалисты приступили к детальным обмерам, фотофиксации и лазерному сканированию, чтобы создать точные цифровые модели храмов. Данные станут основой для анализа текущего состояния конструкций и помогут выявить скрытые дефекты.

Следующий этап — углубленное исследование несущих элементов зданий. Будут изучены состояние стен, фундаментов и кровли. Полученные результаты помогут определить объем необходимых ремонтных и восстановительных работ, а также подобрать технологии, максимально бережно сохраняющие историческую подлинность памятников. Особое внимание будет уделено материалам и методам, соответствующим требованиям охраны культурного наследия — как федерального, так и регионального уровня.

Петропавловский собор имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, а Покровский — регионального.

Губернатор выразил благодарность митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону за то, что придал значимость теме реставрации соборов на федеральном уровне, и министру культуры России Ольгу Любимовой. Эти важнейшие проекты реализуются при ее непосредственной поддержке.