Неиспользуемые земельные участки будут изымать

Участок сочтут заброшенным, если более половины территории занято бытовыми отходами и уборку не проводили больше года.

В сентябре 2025 года вступили в силу новые правила, по которым земельные участки в РФ могут быть признаны неиспользуемыми и изъяты у собственников.

Руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина рассказала, что должны знать собственники и какие действия предпринять, чтобы их участок оставался в статусе освоенного и не был изъят за нарушение правил.

Основания для изъятия

Согласно новым правилам, одним из ключевых признаков признания участка неиспользуемым является захламление или загрязнение более половины его площади. Нарушение необходимо ликвидировать в течение года с момента его последней фиксации.

Для участков, выделенных под строительство, критерием неиспользования становится отсутствие возведенного и оформленного в собственность объекта в течение пяти лет за исключением случаев, когда иной срок установлен выданным разрешением на строительство.

При этом для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) установлен отдельный срок — семь лет на завершение строительства и регистрацию жилого дома.

Если на участке уже имеются здания или сооружения, они обязаны находиться в удовлетворительном техническом состоянии. Признаками нарушения являются, в частности, обрушения кровли, разрушенные стены, разбитые окна и иные повреждения, свидетельствующие о запущенности.

Для садовых, огородных и приусадебных участков также введены нормативы ухода: территория не должна зарастать сорными растениями. Участок будет считаться неиспользуемым, если более половины его площади на протяжении года покрыты сорной травой высотой свыше одного метра, а также дикорастущими кустарниками или деревьями, не относящимися к элементам благоустройства. Эти признаки не применяются, если использование участка невозможно из-за ареста, стихийных бедствий или иных обстоятельств, исключающих его использование.

Сначала проверят

Если при проверке сотрудниками земельного надзора будет установлено, что участок или постройки находятся в аварийном состоянии и не поддерживаются в надлежащем состоянии, это могут квалифицировать как неиспользование участка, тогда собственнику предъявят требования по устранению нарушений. В случае невыполнения этих требований нарушителю — физическому лицу — выпишут штраф в размере от одного до полутора процентов от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Для юридического лица — от трех до пяти процентов от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 тысяч рублей.

Потом продадут

Если штраф не помог и земельный участок не приведен в порядок, Росреестр направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суде об изъятии участка, который затем продадут с публичных торгов.

Собственник получит вырученные от продажи деньги за вычетом средств, потраченных на организацию торгов.

«Введение новых правил выявления и изъятия неиспользуемых земельных участков — это важный шаг на пути к более эффективному землепользованию. Они призваны навести порядок на земле, улучшить облик населенных пунктов и способствовать экономическому развитию. Собственникам земли необходимо быть готовыми к новым требованиям и принимать активные меры по использованию и благоустройству своих участков. Это не только позволит избежать штрафов и изъятия земли, но и внесет вклад в создание более комфортной и благоприятной среды для жизни», — отметила О.Калинкина.