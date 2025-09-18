Недвижимость и землю в Севастополе будет регистрировать Росреестр

С января 2026 года на полуострове будут созданы два отдельных территориальных органа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — в Севастополе и Республике Крым.

«На сегодняшний день полномочия в области кадастрового учета и регистрации прав переданы Севреестру и Госкомрегистру. Однако начиная с 1 января 2026 года, полномочия возвращаются непосредственно Управлению Росреестра по Севастополю и Управлению Росреестра по Республике Крым. Это значит, что все функции по учету и регистрации земельных участков, объектов недвижимости будут выполняться непосредственно севастопольским и крымским Управлением Росреестра», — сообщила руководитель Управления Росреестра по Севастополю Олеся Калинкина.

Федерализация полномочий Росреестра в Севастополе и Крыму станет важным шагом в укреплении административного устройства на полуострове и обеспечении эффективного предоставления государственных услуг в сфере регистрации прав и кадастрового учета.

Для жителей, проживающих на полуострове, никаких принципиальных изменений в оказании услуг не произойдет.

Напомним, в 2014 году Правительство РФ утвердило соглашение между Росреестром и правительством Севастополя, а также советом министров Крыма о передаче части полномочий в сфере госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также ведение государственного кадастрового учета.

Режим особого регулирования имущественных и земельных отношений на полуострове неоднократно продлевали из-за необходимости завершения мероприятий по интеграции Крыма и Севастополя в экономическую и правовую системы РФ и связанных с этим оформлением прав граждан и юридических лиц на земельные участки и иные объекты недвижимости. С момента перехода Севастополя и Крыма в правовое поле России прошло 11 лет.