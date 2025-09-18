На маршрутах №65 и №66 добавили рейсов

Автобус №66 ходит по маршруту «Малахов курган – Диорама (с заездом в СТ «Морзаводец»)». По обращениям жителей департамент транспорта и перевозчик приняли решение о временном введении дополнительных рейсов в вечернее время:

— в 19.30 от остановочного пункта «Малахов Курган»;

— в 20.00 от остановочного пункта «Сапун-гора» с заездом на ул Майора Бордова.

Пассажиропоток будут изучать до 10 октября. Если пассажиров окажется достаточное количество, дополнительные рейсы внесут в расписание на постоянной основе.

Вместо восьми рейсов — 35!

Также департамент активно взаимодействует с жителями садовых товариществ в Юхариной балке. По их просьбе с 8 сентября количество рейсов автобуса №65 увеличили с 22 до 34 и продлили работу маршрута на час. Этого оказалось мало. Жители попросили добавить утренний рейс. В тестовом режиме запустили автобус в 7.10, а после критики сдвинули отправление на 6.45.

Если рейс покажет стабильный пассажиропоток — он войдет в расписание на постоянной основе.

Департамент транспорта напомнил, что дорогу вокруг аэродрома в Юхариной балке впервые заасфальтировали в 2021 году. В 2023-м запустили маршрут №65 «Юхарина балка – 5 км Балаклавского шоссе». Первоначально автобус выполнял всего восемь рейсов.

Расписание всех городских маршрутов доступно на сайте sevdortrans.ru/bus.