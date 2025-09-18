Кому и сколько должен Севастополь

По словам и.о.директора департамента финансов Ирины Исаенко, до 2023 года в бюджет Севастополя никакие кредиты не привлекались, и долговые обязательства отсутствовали. В 2023 году был привлечен бюджетный кредита на сумму 600 млн рублей на опережающее финансирование ремонта дорог, который был полностью погашен в апреле 2024-го. Еще один, специальный казначейский кредит в сумме 292,2 млн рублей был взят в 2024 году на 15 лет на покупку общественного транспорта. Срок его погашения наступит в ноябре этого года и далее, в течение последующих 15 лет.

В 2024 и 2025 годах также привлечены два бюджетных кредита на инфраструктурные проекты на общую сумму 754,4 млн рублей. По первому — срок погашения наступает с 2026 года, гасить его нужно будет равными долями, завершив не позднее 2040 года.

— По результатам оценки долговой устойчивости субъекта Российской Федерации, Минфин ежегодно проводит оценку, согласно которой Севастополь считается субъектом с высоким уровнем долговой устойчивости. Основными целями долговой политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг. является обеспечение сбалансированности бюджета и сохранение высокой долговой устойчивости, своевременное исполнение долговых обязательств Севастополя, а также обеспечение оперативного реагирования на внешние вызовы и экономическую ситуацию, — объяснила И.Исаенко.

По ее словам, привлечение дорогостоящих кредитов у кредитных организаций в этом году и на 2026 год пока не рассматривается.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев напомнил о взятом кредите на строительство дороги на Античном проспекте: он взят по низкой ставке. Градоначальник также сообщил о поданной заявке на получение кредита на проектирование "нового водоузла".

— Получили поддержку Правительства. Тоже будем брать кредит на дорогостоящий проект, который надо будет подготовить для дальнейшего надежного развития города, — сказал М.Развожаев.

Он также пообещал, что никаких коммерческих кредитов в ближайшие три года и в последующий период по высокой процентной ставке в город привлекать не планируется.