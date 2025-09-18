Дождь в течение дня усилится

Количество выпавших осадков по состоянию на утро 18 сентября составило 25 мм, сообщили «Севастопольской газете» в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Во второй половине дня, согласно их прогнозу, дождь только усилится

«Ожидается очень сильный дождь, количество осадков достигнет 30 мм и более», — сообщают в МЧС Севастополя.

В городе объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем в МЧС России напомнили о правилах безопасности.

Жителям во время непогоды предлагают отказаться от пеших переходов и поездок. Рекомендуется не разрешать выходить из дома детям, пожилым и маломобильным людям. Также не стоит выпускать на улицу домашних животных.

Из других рекомендаций — исключить выходы в горно-лесную местность и в море, не говоря уже о купании в водоемах, нахождении на пирсах, причалах, а также крутых склонах.

В случае происшествия необходимо звонить по телефону в МЧС России по номеру «101».