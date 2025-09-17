Все избранные депутаты — выдвиженцы одной партии
Утверждены результаты выборов депутатов Гагаринского и Ленинского муниципальных советов Севастополя.
Все победившие кандидаты — выдвиженцы «Единой России».
Мандаты депутатов Совета Гагаринского муниципального округа четвертого созыва получат: Аношенко Павел, Гарамова Галина, Главацкий Дмитрий, Ключук Нина, Корягин Вадим, Кудрявцева Оксана, Кучерявый Захар, Морозов Дмитрий, Ожерёдов Сергей, Салпук Юлия, Семенихин Роман, Унинский Алексей, Фалина Екатерина, Хорошилов Андрей, Яковлева Елена.
Депутатами Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя четвертого созыва избраны: Вербицкий Андрей, Верещака Алексей, Витвицкий Павел, Костырко Роман, Кульгачев Павел, Летягин Евгений, Мудрецова Светлана, Науменко Елена, Пасеин Сергей, Петровец Виталий, Пляскин Антон, Субин Александр, Сухно Игорь, Тупчаненко Виктория, Улыбышева Ирина.