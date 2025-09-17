Ставка аккуратно понижается

Что это значит? Аналитики ЦБ, очищая динамику цен от сезонных колебаний и прочих неустойчивых факторов, получают показатели устойчивой инфляции. С начала года эти индикаторы заметно понизились — так работают высокие ставки. Но все равно они остаются выше планируемого.

В этих условиях ЦБ снижает ключевую ставку, но делает это аккуратно. За последние месяцы ставка уже достаточно сильно снизилась — с 21 до 17%.

А что такое ключевая ставка? Это процент, под который банки получают деньги у Центробанка и размещают в нем свои депозиты. То есть, когда ставка снижается, коммерческие банки получают деньги у ЦБ и размещают деньги в нем дешевле, а значит — снижают свои ставки и по кредитам, и по вкладам. Кредиты становятся доступнее для населения и бизнеса, покупательская способность растет. Это было видно в июле-августе, когда и кредиты стали брать чаще, и покупок делать больше.

В этот раз тенденции схожие. После решения ЦБ банки стали снижать ставки по потребительскому и ипотечному и кредитованию. При этом при снижении ключевой ставки уменьшается и процент, под который коммерческие банки размещают в ЦБ свои депозиты. То есть, они получают меньше прибыли, и поэтому снижают собственные проценты по вкладам для клиентов.

Важно, чтобы такие тенденции развивались умеренно и плавно, не обгоняя возможности производства и не отправляя инфляцию на новый виток. Иначе все придется начинать заново. Ставки в экономике будут оставаться такими, чтобы к новым кредитам люди и бизнес подходили взвешенно.

При этом нужно учитывать и ожидания населения и предпринимателей по поводу роста цен в будущем. Сейчас ожидания по будущей инфляции еще остаются высокими. Людям и бизнесу нужно время, чтобы перестроиться после периода сильного роста цен.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября.