Школу №14 отремонтируют к декабрю. Но не всю

Пока речь идет только об одном из трех школьных зданий, четырехэтажном и части трехэтажного корпуса, где расположены школьный актовый зал со столовой и спортзалом.

О ремонте двухэтажного корпуса младшей школы пока речь не идет, равно, как и о благоустройстве территории и спортивных площадках за четырехэтажным корпусом. Последнее связано с прохождением под площадкой магистральной трубы отопления, из-за чего вопрос требует отдельного решения.

Все перечисленное стало понятно после посещения ремонтируемого объекта вместе с директором школы и представителем подрядчика.

Капитальный ремонт школы начался в марте 2025 года и теперь, по словам директора Ирины Улыбышевой, идет в соответствие с графиком.

Сделаны полы, частично, стены, заменены оконные блоки, выбраны двери. Почти все дверные проемы расширены, с учетом детей с ограниченными возможностями здоровья.

На время ремонта все почти 800 учеников расселены в две школы: младшие – в школу №45, учащиеся средних классов и старшеклассники – в №60.

Новый облик – современный уровень

В этом году школе исполняется 88 лет, двухэтажное здание – еще довоенной постройки, остальные два пристроены в 1960-м и 1961-м годах. С тех пор глобальных капитальных ремонтов не было. Нынешнее обновление позволит перевести образовательный процесс на современный уровень.

Помимо ремонтных работ, школу оснастят новым оборудованием: современными микроскопами, интерактивными панелями, оборудованием для кабинета труда. В школе создан инженерный класс (один из трех в городе), для которого уже закуплены станки на 5 млн рублей.

Учетно-театральный центр сохранят

Кроме того, школа имеет театральное направление, которое сохранится после ремонта. Учебно-театральный центр был создан в 1991 году, с тех пор он стал одной из серьезных школьных традиций. После ремонта планируется сохранить класс хореографии и малую сцену.

– У нас не будет большой сцены, но мы точно придумаем, как с этим справиться. Я считаю, что любое изменение – это движение вперед. – уверена И.Улыбышева.

Актовый зал, который долгое время служил большой сценой, планируется совместить со столовой, и сделать это таким образом, чтобы любые школьные мероприятия проходили на большой сцене.

Что касается столовой, то здесь устанавливают современную систему вентиляции с рекуперацией воздуха (процесс возврата части тепловой энергии за счет эффекта теплообмена).

Кроме этого, в школе появятся два ранее не используемых санузла.

Перед ремонтом ученики высказали свои пожелания по поводу дизайна, их мнение учли в дизайн-проекте.

– Основное, что мы хотели учесть в дизайн-проекте – спокойные пастельные тона, которые и детям нравятся и взрослым приятны. Все-таки учебный процесс – это коллективное действие, где важны и ученики, и педагоги. Думаю, это тот компромисс, который понравится всем, – сказала директор.

Готово на 45%

Главный инженер компании «Теплостройсервис» Юрий Юшков сообщил,

По словам Ю.Юшкова, школа вошла в ремонт в достаточно неплохом техническом состоянии, отметив разве факт морального старения. Что касается ремонта, то общая готовность объекта на сегодня составляет около 45%: полностью выполнены демонтажные работы, установлены окна, проложены инженерные сети, устроены перегородки. Сейчас рабочие штукатурят лестничные марши, монтируют каркасы, на которые после крепят криплат. Это высококачественные негорючие панели, обладающие высокой прочностью, безопасностью и отличными декоративными свойствами.

В ближайших планах – завершить все мокрые процессы и приступить к чистовым работам: установке розеток, выключателей, осветительных приборов, прокладке слаботочных систем.

Ю.Юшков подтвердил, что проектом предусмотрены капремонт только четырехэтажки и первого этажа трехэтажного здания. По завершению контракта школа будет передана в рабочем состоянии, но перспективы дальнейшего ремонта пока неясны и связаны с дофинансированием всех остальных работ, куда входят даже отделка фасада основного здания. Не говоря о замене перекрытия второго этажа младшей школы. На все это средства пока не предусмотрены, их еще предстоит найти.

Так что о сроках ремонта всей школы пока говорить не приходится.