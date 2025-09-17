Наметили 20 лет стабильности

За почти 20 лет население до миллиона не увеличится, прожиточный минимум поднимут до 36,5 тысячи рублей, а доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции в валовом региональном продукте вырастет аж на 1%.

Проект прогноза социально-экономического развития Севастополя до 2042 года, подготовленный департаментом экономического развития города размещен на сайте правительства Севастополя для публичного обсуждения.

Как сказано в пояснительной записке, в документе «учтены макроэкономические показатели социально-экономического развития Севастополя за 2018–2025 годы, сформированные Крымстатом, Росстатом». Прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном, которые друг от друга мало чем отличаются. Департамент считает, что социально-экономическая ситуация в Севастополе сохранится стабильной благодаря росту объемов промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, платных услуг населению, инвестиций в основной капитал. Этому будут способствовать эффективное достижение целей национальных проектов, улучшение инвестиционного климата, повышение долгосрочной предсказуемости экономического развития и развитие конкуренции.

Важнейшим фактором роста, по мнению специалистов из департамента, останется развитие экономики: расширение внутреннего производства и продолжение процесса импортозамещения. Все виды деятельности получат дополнительный импульс к развитию. Основным отрицательным фактором, который будет влиять на экономический рост, останется санкционное давление со стороны иностранных государств на Российскую Федерацию в целом и на Севастополь в частности.

«В 2042 году по сравнению с 2024 годом темп роста экономики Севастополя возрастет в 2,7 раза», — обещают экономисты.

Население

Численность населения Севастополя на 1 января 2025 составила 558,3 тысячи человек, увеличившись за шесть лет на 24,2%. Больше такого взрывного роста не ожидают: хоть бы не уменьшилась.

По прогнозу численность населения в 2026 году сохранится на уровне этого года. В 2027 году в условиях стабилизации международной обстановки — увеличится до 574,3 тысяч человек, в 2028-м — еще на 10,6 тысяч человек. Рост будет связан с привлекательностью города для проживания. К 2042 году численность населения Севастополя по прогнозу составит 754,3 тысячи человек.

Промышленное производство

Оценка индекса промышленного производства в 2025 году составила 112,1%, что говорит, о росте относительно прошлогоднего периода на 12,1%. В прогнозируемом периоде производство сохранит положительную динамику с ежегодным ростом на 9,8-11,7% в 2026-2028 годах, на 10,3-13,2% в 2029-2036 годах, на 11,7-13,6% в 2037-2042 годах.

Сельское хозяйство

В 2024 году производство сельхозпродукции в Севастополе сократилось относительно 2023 года. Это было вызвано возвратными заморозками, градом, наводнением, которые отрицательно повлияли на рост и развитие растений, что привело к частичной потере урожая, а также недостаточностью сельскохозяйственных угодий, которые могли бы использоваться для развития животноводства, отсутствием кормовой базы. В 2025 году объем сельскохозяйственного производства прогнозируется на уровне 2024 года, так как в текущем году также имели место возвратные заморозки весной.

В 2026–2028 годах ожидается компенсационный рост производства на 0,1-0,6% по сравнению с предыдущими годами. В 2029–2036 годах прогнозируется ежегодный рост на 0,6-2,8%, в 2037-2042 годах — на 2,8-3,4%.

Строительство

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов городской инфраструктуры, социальных объектов предусмотрены госпрограммами, в рамках реализации которых в 2025–2030 годах ожидается ввод 126 объектов капитального строительства и проведение 13 мероприятий по направлению «Прочие нужды». В прогнозируемом периоде объемы строительства ежегодно будут увеличиваться на 4,5-8,5%.

Инфляция

В документе честно указано, что индекс потребительских цен на товары и услуги в Севастополе выше среднероссийского. Основные причины— эскалация геополитической напряженности, колебания курса рубля, трудности с международными платежами и логистикой, а также инерция ценовых механизмов.

Прогнозируется, что инфляция с 2027 года выйдет на среднероссийский уровень — 4,0% и в таком размере сохранится до конца прогнозируемого периода.

Внешнеэкономическая деятельность

В 2024 году экспорт товаров осуществляли более 40 участников внешнеэкономической деятельности. Объем экспорта (продаж) товаров составил 1,81 млн долларов США. Импорт (покупка) товаров увеличился в 2,9 раза в связи с увеличением поставок товаров в страны СНГ.

По прогнозу, в 2025–2028 годах экспорт товаров сложится в объемах 2–3,2 млн долларов США. Объемы импорта товаров составят 3,4–4,5 млн долларов США. В последующие годы экспорт и импорт товаров будут поступательно расти.

Инвестиции

Рост инвестиций в основной капитал будет обеспечен государственной политикой в регионе за счет привлечения внебюджетных средств, а также работой свободной экономической зоны (СЭЗ). За время функционирования СЭЗ объем капиталовложений составил 21,8 млрд руб. Участниками СЭЗ создано 16,8 тысяч рабочих мест.

Привлечению инвестиций в город в периоде до 2042 года поспособствует и реализация инвестиционных проектов: проект «Развитие Балаклавы» — общий объем инвестиций — 53,8 млрд руб.; музейный и театрально-образовательный комплекс на мысе Хрустальный — 70 млрд руб.; терруар Севастополь — 10,9 млрд руб.; ИT-технопарк — 3,3 млрд руб.; рыбопромышленный кластер — 1,5 млрд руб.; туристический кластер на Северной стороне — 20 млрд руб.; индустриальный парк — 1,3 млрд руб., общий объем планируемых внебюджетных инвестиций — 6 млрд руб.

С учетом реализации инвестиционных проектов, инвестиционных программ предприятий и участников СЭЗ доля внебюджетных средств в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал будет увеличиваться.

Уровень жизни населения

По предварительным данным Росстата, реальные денежные доходы севастопольцев в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 2,9%. В текущем году рост доходов продолжится. В 2026-2036 годах доходы населения будут расти на 2,3–8,9% ежегодно, в 2037–2042 годах — на 8,1-9,3% ежегодно. Доходы вырастут за счет заработной платы работников организаций, предпринимательской деятельности, доходов по банковским вкладам, а также за счет социальной поддержки населения.

Величина прожиточного минимума в 2024 году составила 15762 рублей в месяц. На 2025 год его размер установлен в 18088 руб. По прогнозу департамента в 2042 году прожиточный минимум достигнет 36451 рублей.

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2024 году составляла 8,4%. Предполагается, что число бедняков в соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года в Севастополе снизится до 4,5%.

Научно-технологическое развитие

К основным высокотехнологичным и наукоемким продуктам в Севастополе относятся микросхемы, подводные и надводные беспилотные аппараты, робототехнические комплексы, системы экологического мониторинга, конструкторско-технологическая документация для предприятий оборонно-промышленного комплекса, системы радиосвязи, включая военные сухопутные и морские, навигационное оборудование, коммутационная аппаратура, пресс-формы и штампы для обработки пластика и др.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте города на конец 2023 года составила 18%. За 20 лет, к 2042 году, данный показатель по прогнозу вырастет на 0,9-1%.