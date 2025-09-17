На мосту в Инкермане опять вводят реверсивное движение

С 20 сентября дорожники начнут устанавливать пять деформационных швов, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Ремонт моста через реку Черная близится к завершению. Подрядчик восстановил гидроизоляцию и систему водоотведения, уложил асфальт и установил барьерное ограждение. В настоящий момент восстанавливают защитный слой опор и ремонтируют смотровые ходы: работы ведут под мостом.

Чтобы завершить ремонт, нужно установить пять деформационных швов. Для этого придется ввести реверсивное движение с 20 сентября по 1 октября. После этих работ готовность моста превысит 90%. Полностью завершить ремонт должны в ноябре.

Автомобильный мост через реку Черная за 142,9 млн рублей с весны ремонтирует ООО «Деметра». Первый раз реверсивное движение на объекте организовали в середине июня. Предполагалось, что ограничение будет действовать до середины сентября. Но из-за огромных пробок работы ускорили и к началу августа открыли движение по двум полосам.

Теперь же жителям Инкермана придется пережить 10 дней таких же пробок.