Из дуба вьет веревки

Если вы ищете мастера по дереву, который воплотит в жизнь ваши самые смелые идеи по изготовлению гнутой мебели, то это севастополец Андрей Клич.

Жизнь замечательных людей

Столяр-краснодеревщик живет и работает в микрорайоне Жидилова. «Севастопольская газета» познакомилась с мастером благодаря автору народного проекта «ЖЗЛ микрорайона Жидилова» Марии Кот. Общественный деятель и активный житель микрорайона год назад начала вести в соцсетях уникальную рубрику, рассказывая о людях, на которых держится район.

«Мне нравится брать интервью у людей, узнавать их судьбы и что ими движет. Это как узнавать новые миры и планеты. А у нас в каждом доме — клад. Кто-то с золотыми руками, кто-то с добрым сердцем, с редкой профессией или большим опытом», — рассказывает общественница. Одним из первых героев ее рубрики стал А.Клич.

Столярная мастерская

Мастер в рабочем костюме ведет для «Севастопольской газеты» экскурсию по просторной мастерской. Рассказывает, что в последнее время работает над индивидуальными заказами и только с благородными породами дерева. Показывает подготовленный к реставрации старинный стул, привезенный из Малайзии, и стол начала 20 века. Но самая ответственная работа — изготовление кинг-сайз кровати с закругленными подголовниками и обтекаемыми формами.

Ему приходится гнуть дерево и это вызывает восторг и одновременно удивление:

— Как вы это делаете?!

Мастер улыбается и отвечает, что, технологии фактически утеряны, а работа трудоемкая и мало кто за нее берется. Но в том-то и прелесть, чтобы сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным.

— Это словно преодоление себя, — утверждает мастер.

Технология основывается на свойствах древесины изменять форму при воздействии на нее влажности, высокой температуры и внешнего воздействия, после чего она сохраняет приобретенную форму.

Мебель с гнутыми элементами известна издревле. Но своей популярностью она обязана мебельщику из Вены Михаэлю Тонету. Его знаменитые венские стулья стали символом эпохи и завоевали огромную популярность во всем мире․

— Мебель без привычных прямых углов — это необычно, красиво и довольно практично, — утверждает наш собеседник.

Краснодеревщик

— Сейчас я работаю только на заказ и с благородной древесиной — ясень, дуб, орех, карагач (берест). Бук — очень капризное дерево — его рвет, крутит в обработке. Раньше увлекался изготовлением небольших интерьерных предметов: часов, подносов, рам для зеркал. Для этого использовал древесину крымских деревьев: софору, миндаль, вишню, абрикос, акацию. В массовой продаже такой древесины, конечно, нет, но работать с ней приятно — прекрасные твердые породы, — уточняет А.Клич.

Себя он называет ремесленником, а создание мебели — инженерным искусством. Конструировать мебель, по его словам, — это создать десятки деталей, а потом собрать их как конструктор в единое целое.

— Рисовать — это не мое. Но я не могу не восхищаться прекрасным. Превозношу славу мастерам Возрождения, их потрясающим скульптурам. Сам так не умею — но умею восхищаться.

Работы А.Клича можно увидеть в «Винодельне 78», бывшей «Шайбе». Всё, что там выполнено из дерева, сделано его руками. В его портфолио — оформление сети кофеен «Арома», бар «Леон» и многие другие.

Свой первый заказ А.Клич выполнил самостоятельно в 19 лет. Он полностью оформил Studio Life на ул.Героев Севастополя. А потом еще долгих семь лет занимался отделкой яхт.

Тернистый путь к мастерству

Родился наш герой в Севастополе в 1975 году. Судьба сложилась так, что их с братом-двойняшкой сразу после рождения отдали в дом малютки в Ялте. Там они прожили до четырех лет.

— Мы — государственные дети, — говорит мастер. Из дома малютки их забрал дедушка — мамин отец, который воспитывал мальчишек до 11 лет.

Потом был интернат. Сначала на ул.Горпищенко — теперь это кадетский корпус Следственного комитета. После их с братом Николаем разлучили. Андрея отправили в санаторный интернат на ул.Менжинского в Инкермане. Там он провел с третьего по девятый класс.

— Мне в интернате нравилось. Учитель труда привел меня в мастерскую: запах кедра, завитки стружечки меня очаровали. Я влюбился в дерево. 23 февраля в интернате проходил конкурс строевой песни. Наш отряд готовил песню о Щорсе — про гражданскую войну. Мне дали задание сделать деревянные берданки, ружья, шашки. Мои трехлинейка и шашка оказались лучшими. Потом назначили помощником завхоза: выдали чемодан с инструментом — я ремонтировал сельскохозяйственный инструмент, парты, столы, вставлял замки. Дедушка меня называл «мастер Кепкин», — вспоминает А.Клич.

После интерната пятнадцатилетнего Андрея взяли учеником судового столяра на Севастопольский Морской завод. Он попал в хорошую бригаду, где делали корабельную мебель. Его наставником был бригадир цеха №5 Николай Иванович Каршак. Завод тогда уже находился в стагнации. Молодой специалист проработал на предприятии пять лет.

Приглашает учеников

Вспоминая о своем профессиональном пути, А.Клич сожалеет о разрушенных предприятиях и институте наставничества.

— Как это началось в 90-х годах, так и продолжается. А чтобы воспитать мастера в любом деле — нужно лет 10. Откуда у новичков возьмется опыт, если они будут работать самостоятельно? Раньше мастера брали себе учеников. Молодые, учась у взрослых наставников, перенимали опыт, который никакой теорией не заменишь, — рассказывает А.Клич.

Он мечтает передать свои навыки молодым парням, которые бы шли в столяры за мастерством, а не за деньгами.

— Если бы у меня в свое время была возможность прийти ко мне сегодняшнему в ученики, то я был бы самым счастливым человеком. Ведь это так важно, попасть в правильные руки, — считает мастер.