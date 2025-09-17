Бросил камень из окна и попал в соседскую «Мазду-5»

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о повреждении ее «Мазды СХ-5». Пострадавшая считала, что это сделал ее 42-летний сосед. Накануне происшествия его видели пьяным на лавочке, а после — из всего дома свет горел только в его квартире.

В разговоре с участковым мужчина отрицал причастность к происшествию. Но через неделю пришел в полицию с повинной. На вопрос, зачем он хранил булыжник в квартире, он предпочел сохранить интригу.

Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. По статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.