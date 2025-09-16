За несанкционированные свалки опять взялись

Причиной возникновения несанкционированных свалок 15 сентября на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев назвал деятельность малого и среднего бизнеса. По его словам, сотрудники таких предприятий незаконно используют бытовые контейнеры для утилизации своих отходов.

Он поручил своему заместителю Владимиру Ковалеву проанализировать ситуацию вместе со специалистами регионального оператора «Благоустройство города Севастополя» (БГС). Для понимания того, что является причиной возникающих свалок: неактуальность норм накопления или происходит незаконный выброс мусора, без заключенных договоров.

– Этим проектом нам надо будет особо активно заняться, у нас и федеральное законодательство требует чуть ли не онлайн контроля. По понятным причинам, сейчас интернет-контроль сложно организовать, но надо подумать, как нам в промежуточном режиме это сделать: по районам и по каждой контейнерной площадке, – обратился глава города к В.Ковалеву.

При этом он поручил ему найти отчеты сразу на несколько вопросов: «У них договор? Им некорректно указали точку накопления? Неправильно рассчитали объем и частоту выброса? Или это все-таки незаконный сброс, который мы оплачиваем из бюджета?».