За неделю 54 крымчанина отдали дистанционным мошенникам 23 миллиона рублей

Схемы, которые использовали кибермошенники, всё те же: фальшивые звонки, поддельные интернет-магазины, фейковые аккаунты в соцсетях, инвестиции в никуда, фальшивые мобильные приложения.

Жертвами схемы «Ваш родственник попал в ДТП» стали две пожилые женщины. 85-летней жительнице Симферополя позвонил «сотрудник полиции» с сообщением, что ее сын виновен в серьезном ДТП и ему грозит уголовное преследование. Чтобы избежать ответственности необходима крупная сумма денег. Испугавшись за судьбу сына, пожилая женщина передала курьеру крупную сумму наличных.

Вторая жертва — 84-летняя жительница Красноперекопского района. На этот раз в «серьезной аварии был виновен» внук пожилой женщина. Мошенник потребовал срочн собрать все имеющиеся дома деньги для защиты кровиночки от наказания.

Общее количество похищенных средств составило 1,35 млн рублей.

Двое мужчин пострадали от преступников, действующих от имени сотрудников Росфинмониторинга. Им звонили неизвестные и сообщали ложную информацию о необходимости срочной декларации о доходах. Воспользовавшись доверием пенсионеров, мошенники убедили их перевести крупные суммы денег на подставные банковские счета. Всего пострадавшие перевели злоумышленникам сумму более 2,29 млн рублей.

46-летний житель поселка в Красногвардейском районе стал жертвой мошенников, потеряв почти 4,5 млн рублей. Он увидел объявление в соцсети: очень выгодно продавали «Фольксваген». Злоумышленники представились продавцами автомобилей, предлагавшими подбор и доставку машин из-за границы. Они убедили жертву перевести деньги вперед, обещая доставить автомобиль в короткие сроки. После перевода крупной суммы денег, преступники исчезли.

В полицию обратился 38-летний ялтинец — директор крупной организации. По словам потерпевшего, злоумышленник воспользовался популярным мессенджером, создав фальшивую рабочую группу, откуда якобы сам директор отдал распоряжение двум сотрудникам бухгалтерии перевести 1,83 млн рублей на незнакомые банковские реквизиты. После перевода выяснилось, что бухгалтерия стала жертвой дистанционных мошенников.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции, советует пресс-служба МВД по Республике Крым.