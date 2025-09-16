Выделили еще 7,7 га для участников СВО

Земельные участки на двух территориях выделили в Нахимовском МО Севастополя. Участок площадью 3,5 га находится в районе села Полины Осипенко, еще один площадью 4,2 га — в районе села Пироговка.

На заседании правительства 15 сентября представлен план планировки и межевания обоих участков.

«Документацией всего предполагается образование 97 (29 и 68) участков, площадью по 400 кв метров, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», — представила проект постановления и.о.директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

По ее словам, проектом планировки предусматривается формирование улично-дорожной сети, внутриквартальной жилой застройки, а также коридора для прокладки инженерных коммуникаций. Документацией не предусматривается резервирование или изъятие каких-либо земельных участков для госнужд и одновременно пояснила, что через 10 дней документ вступит в силу, а сам проект станет основанием для образования участков.

«Мы уже провели совместную работу с ДИЗО. Как только документация вступил в силу, ДИЗО обеспечит образованием участков и в обычном порядке их предоставление», — продолжила Ю.Шемонаева. На заседании прозвучало, что в течение двух-трех недель участки начнут предлагать очередникам.