Восьмой участок трассы «Таврида» должен убирать Севавтодор

Как констатировал глава города, участок «Тавриды» в районе Президентской трассы – в отвратительном состоянии. В ответ на замечание своего заме о необходимости повторной уборке, он отреагировал категорично: «Там на разделительной полосе уже скоро картошка вырастет. У меня раньше было ощущение, что это федералы не дорабатывают, но если это нам поручили, давайте занимайтесь».

При этом он напомнил подчиненному о намерении представить новые системы по уходу за дорогами.

Напомним, что 7 июля на заседании правительства губернатор Севастополя М.Развожаев раскритиковал состояние финального участка трассы «Таврида» и поручил своему заму обратиться к УПРДОР «Тамань», чтобы те привели дорогу в надлежащий вид. Позже выяснилось, что за содержание трассы «Таврида» отвечает ООО «ЕТС Крым».

Между тем, в пресс-службе «ЕТС Крым» пояснили, что в рамках госконтракта от 22 мая 2025 года предприятие отвечает за содержание 7-го (крымского) этапа дороги Керчь – Симферополь – Севастополь (от 257+800 до 271+154 км), а 8-й этап, о котором шла речь на заседании правительства, обслуживает Севавтодор.