Восьмой участок трассы «Таврида» должен убирать Севавтодор
Ответственность за уборку восьмого участка трассы «Таврида» установлена окончательно, что 15 сентября на заседании правительства подтвердил и.о.заместителя губернатора Павел Иено.
Как констатировал глава города, участок «Тавриды» в районе Президентской трассы – в отвратительном состоянии. В ответ на замечание своего заме о необходимости повторной уборке, он отреагировал категорично: «Там на разделительной полосе уже скоро картошка вырастет. У меня раньше было ощущение, что это федералы не дорабатывают, но если это нам поручили, давайте занимайтесь».
При этом он напомнил подчиненному о намерении представить новые системы по уходу за дорогами.
Напомним, что 7 июля на заседании правительства губернатор Севастополя М.Развожаев раскритиковал состояние финального участка трассы «Таврида» и поручил своему заму обратиться к УПРДОР «Тамань», чтобы те привели дорогу в надлежащий вид. Позже выяснилось, что за содержание трассы «Таврида» отвечает ООО «ЕТС Крым».
Между тем, в пресс-службе «ЕТС Крым» пояснили, что в рамках госконтракта от 22 мая 2025 года предприятие отвечает за содержание 7-го (крымского) этапа дороги Керчь – Симферополь – Севастополь (от 257+800 до 271+154 км), а 8-й этап, о котором шла речь на заседании правительства, обслуживает Севавтодор.