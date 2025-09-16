В этом году газ в Передовом не появится

Делать «работу над ошибками» за 7,7 млн рублей будет ООО «СитиГазСтрой». Аванс в половину от суммы контракта подрядчику уже выплатили. Корректировку проекта надо завершить до конца года.

Суть изменений — сохранение недавно уложенного асфальта. Проектировщикам необходимо предусмотреть замену прокладки газопровода протяженностью четыре километра открытым способом на закрытый — методом горизонтально-направленного бурения. Простыми словами, в селе сначала отремонтировали дороги, а теперь, чтобы их не разрушать, нужно переделать проект газификации.

Напомним, что в рамках ремонта сельских дорог в 2023 году в Передовом рабочие сняли асфальт, разбили обочины, сломали придорожную растительность и ушли. Работы возобновились в 2024 году после неоднократных жалоб местных жителей в различные инстанции.

Правительство Севастополя утвердило проектную документацию объектов газификации Байдарской долины еще в декабре 2018 года. Магистральный газопровод высокого давления от Терновки до Передового в декабре 2024 года был готов на 42%, а работы по прокладке газопровода низкого давления в Передовом к этому сроку были выполнены на 21%. Завершить оба строительства городские власти обещали в 2025 году.