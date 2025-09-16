Утверждены результаты выборов губернатора Севастополя
Протокол о результатах выборов и сводная таблица к нему подписаны на заседании Севгоризбиркома 16 сентября всеми его членами.
Выборы губернатора города Севастополя признаны состоявшимися, а результаты — действительными. Явка составила 66,96%.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
— Журавлев Илья — 13 719 (5,75%);
— Круглов Сергей — 7 848 (3,29%);
— Кушнир Геннадий — 9 304 (3,90%);
— Развожаев Михаил — 194 995 (81,73%);
— Салина Ирина — 8 451 (3,54%).
От предварительных итогов эти данные отличаются весьма незначительно.
Заседание, на котором вновь избранному губернатору выдадут соответствующее удостоверение, предварительно назначено на 23 сентября. А вступить в должность и принести присягу Михаил Развожаев должен до 2 октября.