Сенатором от правительства Севастополя останется Екатерина Алтабаева

«Никаких сюрпризов не будет, Екатерина Борисовна продолжит свою работу в Совете Федерации в качестве сенатора от губернатора Севастополя», — сообщил 15 сентября губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, Е.Алтабаева сегодня возглавляет в Совете Федерации очень важное направление, являясь заместителем председателя комитета по науке, образованию и культуре.

«Она — большой профессионал в этом вопросе, очень много внимания уделяет вопросам, связанным с реализацией образовательной политики на федеральном уровне и в том числе идей, которые появляются у нас в Севастополе», — сказал глава города.

Он также отметил наличие в городе передовых образовательных практик, таких, как преподавание курса севастополеведения. Этот предмет должен сейчас правильно трансформироваться в курс «Родной край».

М.Развожаев подчеркнул, что Е.Алтабаева сейчас занимает первое место среди кандидатов на должность сенатора от исполнительной власти Севастополя в Совете Федерации совсем не из-за алфавита: «Ее кандидатура была мною согласована с Валентиной Ивановной Матвиенко».

Согласно регламенту, принять решение о наделении полномочиями сенатора РФ от исполнительной власти необходимо не позднее, чем на следующий день после дня вступления в должность новоизбранного губернатора города. М.Развожаев пообещал вступить в свою должность до 2 октября.

69-летняя Е.Алтабаева — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Бывший спикер заксобрания Севастополя была назначена сенатором от законодательной власти города в сентябре 2019 года, а от исполнительной власти — со 2 октября 2020-го.