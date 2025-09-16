Приглашают пробежать кросс

20 сентября в Севастополе пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации» — одно из крупнейших спортивных событий страны по количеству участников и географическому охвату.

Старт забегам будет дан на стадионе им.200-летия Севастополя. Участие бесплатное. Регистрация открыта на портале Госуслуг, сообщили в управлении спорта города.

В программе забеги на расстояния от 500 м до шести километров. Дистанция подбирается в зависимости от возраста и пола.

Первые забеги стартуют в восемь утра — женский на 4000 м и мужской — на 6000 м. Расписание соревнований доступно по ссылке. Наградить всех победителей обещают до 14.15.

Молодежь и дети в этот день смогут сдать на стадионе и нормативы комплекса ГТО.