Михаил Развожаев вступит в должность до 2 октября

Согласно алгоритму послевыборных действий, избранный губернатор Севастополя должен будет вступить в должность и принести присягу до 2 октября.

Окончательные итоги голосования будут подведены 16 сентября. В этот же день Севгоризбирком известит об итогах выборов кандидата, избранного губернатором.

Официально объявить результаты выборов положено 19 сентября. После этого, до 22 сентября, победитель обязан представить копию приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом губернатора. На следующий день, 23 сентября, Севгоризбирком зарегистрирует избранного губернатора и выдаст ему удостоверение.

— По действующему законодательству, до 2 октября я продолжаю работать губернатором, без всяких приставок. Коль скоро по предварительным данным, избранным губернатором являюсь я, то после объявления даты вступления в должность, а это, скорее всего, будет, не позднее 2 октября, я вступлю в должность. Правительство уйдет в отставку и в кратчайшие сроки будет сформирован новый кабинет правительства Севастополя, — пояснил журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Среди главных задач, которые он озвучил сразу после победы на выборах, и которые предполагается завершить в следующем году, глава города перечислил медицинский кластер, КОС «Южные», который планируется завершить в следующем году, объекты, связанные с реконструкцией системы водоснабжения города.

В числе приоритетных — продолжение реализации программы социально-экономического развития и завершение президентских проектов: строительство яхтенной марины в Балаклаве, развитие всей туристической инфраструктуры, завершение строительства театра оперы и балета и других объектов культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальном. Из новых объектов М.Развожаев упомянул университетский кампус в поселке Голландия.

По предварительным данным, за действующего губернатора Михаила Развожаева на сентябрьских выборах 2025 года проголосовали 194 973 избирателей (81,72%). Явка составила 66,96%.