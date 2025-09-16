КРТ позволит легализовать участки в Нижней Учкуевке

Комплексное развитие территории (КРТ) в районе Нижней Учкуевки позволит узаконить участки, по которым раньше шли дискуссии. Соответствующее постановление принято 15 сентября на заседании городского правительства.

Принятие документа позволит легализовать участки, предназначенные для сельского хозяйства, под индивидуальную жилую застройку, обозначить их границы, приступить к формированию улично-дорожной сети. Речь идет о первом для Севастополя опыте, когда программа КРТ реализуется не с нуля, а с учетом уже существующих участков и застройки.

— После утверждения градостроительной документации собственники смогут использовать земельные участки, изменить вид разрешенного использования и возводить жилые дома. Это у нас первый пример, когда мы после долгой работы с собственниками пришли к адекватному пониманию градостроительной документации и правил застройки территории и смогли привести все к законному состоянию, — доложила директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

Губернатор Михаил Развожаев отреагировал на доклад поручением использовать полученный опыт и распространить его для других садовых товариществ, которые хотели бы пойти по такому же пути.