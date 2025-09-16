Грозы, град и шторм ожидаются в Крыму 16–19 сентября

Дожди с грозами, град и ветер с порывами до 25 метров в секунду прогнозируются в Крыму со вторника и до 19 сентября, сообщили в пресс-службе регионального совета министров.

«Вечером и до конца суток 17 [сентября], в течение суток 18 [сентября] и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы и град. Также ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что на реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, однако достижения опасных отметок не прогнозируется.

Плохая погода затронет и Севастополь. В ночь на 18 сентября ожидаются грозы и порывы ветра до 22 м/с. Единая дежурно-диспетчерская служба города настоятельно рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры безопасности.