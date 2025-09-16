Готовят закон об эксперименте с гостевыми домами

Эксперимент продлится до конца 2027 года. В нем участвуют 18 регионов, в том числе и Севастополь. Если пилотный проект удастся, его масштабируют на всю Россию.

Суть эксперимента

Правительство города уведомило о подготовке проекта закона «О проведении на территории города Севастополя эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов».

Гостевые дома — явление не новое. Снять комнату в домике у моря или в туристическом городе обычно проще и дешевле, чем номер в гостинице. К тому же хозяева гостевого дома, как правило, стремятся создать уютную домашнюю обстановку и учесть особые пожелания своих гостей по питанию и размещению, что не всегда возможно в многолюдных отелях.

При этом действующее законодательство не допускает размещения гостиниц в индивидуальных жилых домах. Тем не менее в связи с активным развитием внутреннего туризма в России в последние годы число гостевых домов увеличивается. Как следствие, возникла потребность в специальном правовом урегулировании этого явления. По аналогии с выводом «из тени» самозанятых государство решило провести эксперимент по легализации гостевых домов.

Эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах вводится федеральным законом: с 1 сентября этого года все гостевые дома, действующие на территориях регионов-участников, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер. Начиная с 1 января 2026 года информацию о гостевом доме в интернете, в том числе на сайтах-агрегаторах, разрешат размещать только с указанием этого идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. С этой же даты деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена. Это означает, что владельцы незарегистрированных гостевых домов будут считаться ведущими незаконную предпринимательскую деятельность, за что предусмотрены административные санкции.