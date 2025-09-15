Запад и восток Крыма соединят Большой Крымской тропой

Столь значимый и протяженный маршрут прокладывают сейчас вдоль побережья Черного моря. Тропа соединит западный и восточный Крым и частично пройдет по горной части полуострова. Ее общая длина составит 750 километров.

Тропа будет разбита на несколько участков протяженностью по 15-25 км, каждый из которых можно будет пройти в течение светового дня. Все вместе они составят целое путешествие. Тропа пересечет семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Она будет безопасной и доступной, по ней смогут ходить как обычные туристы, так и профессионалы. При желании с тропы можно будет удобно сойти, поблизости от автодорог, с проходящими рядом автобусами.

Всего в состав маршрута войдут более трех тысяч туристических объектов, они будут располагаться по пути прохождения или совсем рядом. Речь идет о Караларском парке, Осовинской степи, Тихой бухте, тропе Волошина, тропе Грина, пещерных городах Бахчисарая, Большом каньоне Крыма, мысе Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршруте «Малый Иерусалим», Атлеше, Тарханкутском парке.

Рядом с тропой обещают проложить велосипедный маршрут, а также еще более сотни дополнительных маршрутов, которые будут сопрягаться с основным, линейных, радиальных.

На всем пути следования можно будет путешествовать налегке и даже без палаток. Отдых предусмотрят на турстоянках, где можно будет, поесть и даже принять душ.