В Крыму открыли новую противочумную станцию

Объект национального проекта «Санитарный щит» построили за два года.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 сентября, по видеосвязи принял участие в открытии новейшего лабораторно-научного комплекса зданий противочумной станции Роспотребнадзора в Симферополе. Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы, сообщает РИА Новости Крым.

«Ваше поручение в рамках национального проекта «Санитарный щит» выполнено. Совместно с Роспотебнадзором строили здание, за федеральные деньги — 2,6 млрд рублей. Здание уникальное, научно-исследовательский институт полноценный», — сказал в ходе мероприятия глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией помогло избавить полуостров от угрозы создания в Крыму американской бак-лаборатории по созданию биологического оружия.

По словам главы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, новое здание противочумной станции в Симферополе, которое построили за два года, является высокотехнологичным, с современными инженерными решениями, уникальными системами очистки воздуха, термического обеззараживания стоков и резервной системой жизнеобеспечения. «Все это позволяет нам абсолютно безопасно и автономно проводить лабораторные исследования, выполнять поставленные задачи при любой чрезвычайной ситуации», — подчеркнула Н.Пеньковская.

Общая площадь объекта 9,9 тысячи квадратных метров, штат — 94 человека. Станция может проводить исследования на все опасные инфекции и токсины. Ввод в работу центра позволит увеличить объем исследований в 5,2 раза — с 12,5 тысячи до 65 тысяч в год. Лабораторные мощности спроектированы таким образом, что в случае возникновения ЧС эпидемиологического характера объем исследований можно увеличить в три раза.

Центр станет ключевым лабораторным звеном контроля эпидобстановки по особо опасным инфекциям и обеспечения биологической безопасности не только в Крыму, но и для Херсонской, Запорожской областей.