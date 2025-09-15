Призывает проголосовать против «Дерева любви» у Драконьего мостика

В год 140-летия Приморского бульвара севастопольский краевед Степан Самошин предлагает землякам проголосовать за снос «безобразной металлоконструкции, которая уже 11 лет по чьей-то прихоти позорит наш морской променад».

С.Самошин на своей странице в соцсети «Архитектура Севастополя» призывает всех неравнодушных граждан отправить обращение на сайт городского правительства sev.gov.ru в разделе «Обращения граждан» – «Интернет-приемная». Для этого нужно авторизоваться через Госуслуги и заполнить форму обращения.

«В качестве получателя можно выбрать губернатора или департамент городского хозяйства. Кроме того, для привлечения внимания к проблеме вы можете оставить комментарий на эту тему в соцсетях губернатора и правительства (однако в отличие от официального обращения на него не обязаны отвечать)», — пишет С.Самошин.

Он публикует примерный текст обращения: «Здравствуйте! Прошу демонтировать металлическую скульптуру в виде дерева возле мостика на Приморском бульваре, поскольку она была установлена незаконно, без согласования с органом охраны памятников, без общественного обсуждения, является бесхозной, пришла в настоящее время в безобразный вид и, на мой взгляд, ее нахождение на территории памятника истории, архитектуры и садово-паркового искусства, которым является Приморский бульвар, недопустимо». По мнению С.Самошина, важно, чтобы обращения были массовыми.

Краевед также напоминает, что злополучное «Дерево любви» появилось на Приморском бульваре 25 октября 2014 года на волне явно навязанных городу подарков, которыми Севастополь стали одаривать после воссоединения с Россией без учета правового статуса объектов культурного наследия города в этот период.

Дерево установили супруги Елена и Игорь, при поддержке существовавшего того коммунального предприятия «Приморский бульвар».

Эта традиция имеет европейские корни и наиболее популярна в Италии. В Риме, на перилах мостов над Тибром висят тысячи и тысячи замков. Традиция вешать амбарный замок в день свадьбы, по всей вероятности, появилась в Италии и Испании в 90-е годы 20 века после выхода книги Ф.Моччиa «Три метра над небом». В книге главные герои клялись друг другу в любви именно с помощью закрывания амбарного замка. Традиция так понравилась молодоженам, что теперь в любом городе земного шара можно увидеть мост с навешанным амбарным замком и именами.

Российские города не стали исключением. Однако, судя по данным статистики, замковая традиция, по крайней мере, в России помогает слабо: на каждые 10 браков в стране приходится восемь разводов. По соотношению браков и разводов Россия вышла третье место в мире.

С.Самошин также утверждает, что столь романтическое название мостик на Приморском бульваре получил совершенно спонтанно. На самом деле, никакого официального названия он не имеет. Известно, что он построен в 1905 году в честь 50-летия окончания первой обороны Севастополя, выполнен в стиле модерн с изображением китайских драконов, а также венков с датами «1854» и «1855», а также городского герба.