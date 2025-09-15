Потолок свалился на голову

В СМИ и соцсетях сообщалось о ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирного дома №42 на ул.Василия Жукова в Балаклаве — город Севастополь. В здании 1962 года постройки потолочные перекрытия находятся в аварийном состоянии, из-за чего жилые помещения регулярно затапливаются. 23 июля текущего года в одной из квартир плиты обрушились на женщину, в результате чего она получила телесные повреждения. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, ремонтные работы запланированы лишь через полгода.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к расследуемому уголовному делу.