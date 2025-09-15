Обманули четыре страховые компании фиктивными ДТП

В Симферополе задержаны подозреваемые в серии мошеннических действий в сфере автострахования. От аферистов пострадали четыре страховые компании, общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленники заранее обговаривали время и место инсценировки ДТП. Для «столкновений» использовали неоднократно попадавшие в ДТП автомобили. После фиктивной аварии соучастники собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. Полученные деньги распределяли между собой и тратили на личные нужды.

Известно минимум о 15 эпизодах такого мошенничества. От аферистов пострадали четыре страховые компании, общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали троих жителей Симферополя. В ходе обысков у них изъяты автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные накопители информации и другие документы и предметы, имеющие доказательственное значение. У одного из задержанных найдены пропуска в госучреждения Республики Крым и силовые ведомства, автомобиль премиум-класса, два сувенирных удостоверения сотрудника несуществующих государственных органов, а также травматический пистолет и восемь патронов к нему. Еще у одного злоумышленника обнаружен револьвер и патроны к нему и к гладкоствольным ружьям 16 калибра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в сфере страхования». Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время сотрудники полиции выявляют все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников.