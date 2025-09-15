Мошенникам верят не только пенсионеры

За трое суток жители Севастополя суммарно подарили более 1,6 млн рублей мошенникам.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю публикует трехдневную хронику мошенничества.

37-летняя женщина стала жертвой телефонного обмана. Мошенник, представившийся сотрудником Госуслуг и Росфинмониторинга, убедил ее создать «безопасный счет» и выманил 300 тысяч рублей.

24-летняя девушка оказалась в той же ловушке: мошенник, уверяя, что защищает ее финансы, выманил 218 тысяч рублей.

22-летний парень не догадывался, что разговаривает с мошенником, когда тот представился сотрудником Госуслуг и Центрального банка России, уговаривая перевести 59 тысяч рублей на «безопасный счет».

22-летняя студентка попалась на уловку злоумышленников, представившихся проректором ее университета и сотрудником ФСБ. В результате обмана она потеряла 384 тысячи рублей.

18-летний молодой человек доверился неизвестным, которые звонили от имени Центрального банка России и ФСБ. Обеспокоенный «безопасностью» своих средств, он перевел 100 тысяч рублей.

53-летний мужчина, ищущий острых ощущений, перевел администраторам интернет-притона шесть тысяч рублей за услуги сексуального характера.

37-летний мужчина попал в ловушку, когда искал услуги сексуального характера, отправив мошеннику 48 тысяч рублей.

61-летний мужчина стал жертвой мошеннической схемы с инвестициями. Злоумышленники отправили ему ссылку на поддельное приложение, и он потерял 415 тысяч рублей.

35-летняя женщина доверилась представителю «интернет-площадки», который обещал легкий заработок. Она потеряла 72 тысячи рублей.

Чтобы не попасть в сети мошенников, следуйте простым правилам:

— Никогда не раскрывайте данные своих банковских карт и коды из SMS незнакомцам.

— Будьте настороже со звонками от незнакомых номеров, даже если собеседник заявляет, что он — сотрудник банка или правоохранительных органов.

— Не переводите деньги незнакомым людям, особенно при предоплате за аренду или товары в интернете.

— Если кто-то обещает вам невероятную выгоду, знайте, что это почти 100% обман. Берегите свои средства и оставайтесь бдительными!