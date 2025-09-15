Любимая ушла, но осталось видео для шантажа и вымогательства

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор в отношении 53-летнего жителя Севастополя, который шантажировал домашним порно свою бывшую возлюбленную.

В мае 2025 года Нахимовский районный суд Севастополя признал мужчину виновным в незаконном распространением порнографических материалов в интернете и вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, совершенное в крупном размере.

В январе 2023 года потерпевшая ушла от мужчины. Тот в ответ отправил ее знакомому видеозаписи интимного характера, которые он сделал в период их встреч. Под угрозой дальнейшего распространения этих видео он стал требовать от женщины денег. Получив 160 тысяч рублей, мужчина решил не останавливаться и потребовал еще 150 тысяч. Для наглядности он продемонстрировал свои видеозаписи близким родственникам женщины. После этого потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Кроме того, удовлетворен поддержанный государственным обвинителем гражданский иск потерпевшей о взыскании в ее пользу имущественного ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 260 тысяч рублей.

Защитник осужденного обжаловал приговор суда первой инстанции, настаивая на оправдании. Однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры о законности и обоснованности судебного решения и отклонил апелляционную жалобу адвоката.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.