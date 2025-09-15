Явка на выборах в Севастополе составила 66,96%

Почти 240 тысяч избирателей проголосовали на выборах губернатора Севастополя — явка составила 66,96%, сообщила журналистам председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

«Явка составила 66,96%. Проголосовало 239 598 избирателей», — цитирует Н.Фаустову ТАСС.

Уже обработаны 100% протоколов. По предварительным итогам, за действующего губернатора Михаила Развожаева проголосовали 194 973 избирателей — это 81,72%. Кандидат от ЛДПР, зампредседателя заксобрания Севастополя Илья Журавлев получил голоса 13 719 избирателей — 5,75%, выдвинутый партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» управляющий региональной благотворительной общественной организацией «Мы – севастопольцы» Сергей Круглов набрал 7 848 голосов — 3,29%. Кандидат от КПРФ, генеральный директор «Греко-Панамской севастопольской крюинговой компании «Марин менеджмент шиппинг» Геннадий Кушнир — 3,91%, или 9 327 голосов, выдвинутая партией «Новые люди» гендиректор компании «Диабух» Ирина Салина — 3,54%, или 8 450 голосов.

Теперь предстоит еще раз проверить и суммировать все протоколы. Протокол Севастопольской городской избирательной комиссии об итогах голосования будет подписан 16 сентября.

В Севастополе выбирали губернатора, а также депутатов двух муниципальных округов. Досрочное голосование велось с 3 по 11 сентября, основные дни голосования — 12-14 сентября. Работали 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, традиционно УИК были образованы в Первой городской больнице, на кораблях и судах. Организованы 14 экстерриториальных участков в Москве и четыре — для военнослужащих в зоне СВО.

Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования — 357 814. На губернаторских выборах 4 262 бюллетеня оказались испорченными, в итог засчитали 234 317 голосов.

И в Гагаринском, и в Ленинском МО все победившие кандидаты в муниципальные депутаты — выдвиженцы «Единой России».

М.Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя летом 2019 года, когда президент РФ Владимир Путин освободил его предшественника Дмитрия Овсянникова от должности. В сентябре 2020 года М.Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.