Фестиваль «Лепота» приурочат к Всемирному Дню туризма

Это уже пятый по счету фестиваль. В этом году его проведут в пансионате «Южный» в поселке Николаевка Симферопольского района, сообщил народный мастер, члена Союза художников России, заслуженный ремесленник Республики Крым Павел Ермоленко.

На фестивале представят изделия ручной работы мастеров Крыма и не только. Это будут изделия из дерева, кожи, керамики, металла, ваты, текстиля и других материалов. Отдельная категория участников — производители крымской натуральной косметики и крафтовых продуктов.

За это время мероприятие стало событием в сфере креативного туризма еще и по признаку репрезентативности — на этот раз организаторы заявляют о приезде мастеров из 23 российских регионов, от Архангельска до Сочи. Обещан также приезд участников из Сербии.

Особенность фестиваля в том, что зрители смогут наблюдать за творческим процессом мастеров, а при желании даже стать участниками мастер-классов по гончарному делу, которые проведут участники конкурса.

Всех, кто придет на фестиваль, ждет выставка-ярмарка авторских изделий, концерты и кинопоказ, а также песни в исполнении ансамбля старинной казачьей песни «Родные напевы». Частью музыкальной программы также станет выступление этно-фолк группы «Последний сон», музыканты исполнят собственные песни и песни зарубежных авторов.

Фестиваль-ярмарка будет работать 27 сентября с 10.00 до 18.00, 28 сентября — с 9.00 до 14.00.