«Вторая рука» — ваш финансовый страж

С 1 сентября в России появилась новая возможность защитить себя и своих близких от мошенников при помощи сервиса «Вторая рука».

Прежде всего, это может пригодиться пожилым людям: злоумышленники часто их убеждают перевести деньги на «безопасный счет», снять наличные в банкомате и передать «курьеру». Именно в этот момент может помочь родственник или друг, который не даст отправить деньги преступникам.

Кроме того, мера усилит родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперов — аренды мошенниками банковских карт.

Разъясняем алгоритм действия сервиса.

Как это работает?

1. Вы выбираете родственника, друга, знакомого, которому доверяете, и назначаете его своим помощником. Он будет подтверждать или отклонять некоторые банковские операции, например, перевод или снятие денег.

2. Вы сами определяете, какие операции и на какую сумму будут проходить проверку у помощника. Эти условия фиксируются в соглашении между вами, банком и помощником.

3. Когда вы захотите совершить операцию, помощник получит сообщение от банка (это может быть смс или push-уведомление) и в течение 12 часов должен подтвердить или отклонить ее.

4. Если помощник не отвечает банку в течение 12 часов, тот автоматически отклоняет транзакцию.

5. Помощником не может быть человек, связанный с экстремистской деятельностью или терроризмом.

Важные моменты

Для чего нужен помощник? Он дополнительно страхует человека от принятия импульсивных решений под влиянием мошенников.

Какие полномочия у помощника? Он только одобряет или отклоняет операции, инициированные вами, но не имеет доступа к вашему счету и не может сам переводить деньги с вашего счета.

Как подключить себе помощника? Вы можете обратиться в банк лично, либо это может сделать помощник по оформленной на него доверенности. Подробности уточняйте в вашем банке.

Как отказаться от помощника? Подайте заявление об этом в банк.