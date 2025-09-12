Уже проголосовало 37% избирателей

В Севастополе за девять дней предварительного голосования — с 3 по 11 сентября — проголосовали 127 528 избирателей. Это 37% от общего числа зарегистрированных в списке на 1 июля 2025 года.

Как сообщили в Севгоризбиркоме, 25 516 севастопольцев подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. А с помощью сервиса «Мобильный избиратель» в Севастополе планируют проголосовать 2 302 человека. Они будут голосовать на выбранном ими удобном участке, а не по месту жительства.

В дни основного голосования — 12, 13 и 14 сентября избирательные участки открыты с восьми утра до восьми вечера.

Трехдневное голосование и досрочное организовано в Севастополе из-за соображений безопасности.

Севастопольцы должны в этот раз выбрать одного из пятерых кандидатов в губернаторы, а жители Гагаринского и Ленинского муниципальных округов — по 15 депутатов в местные советы.

Напомним, что на 1 января 2025 года в Севастополе, по данным Крымстата, проживало 558 302 человека. Избирателей же от общего количества жителей почему-то лишь 60%.