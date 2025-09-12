Собирался подорвать дорогу

59-летний Николай Давыдченко признан виновным в государственной измене и изготовлении взрывного устройства. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что в 2022 году В.Давыдченко по собственной инициативе через интернет-сайт вступил в контакт с представителем СБУ и был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству против Российской Федерации. По указанию представителя украинской спецслужбы он извлек из тайников на кладбище под Джанкоем электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 кг. Из этих предметов, а также гвоздей и других элементов у себя в гараже в Феодосии собрал самодельное взрывное устройство, которое в июле 2024 года он у дороги Ялта-Севастополь.

Сотрудники ФСБ России взрывное устройство изъяли, а Н.Давыдченко задержали.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафа в 600 тысяч рублей.

Автомобиль и мобильные телефоны, которые осужденный использовал в преступной деятельности, конфискованы в доход государства.