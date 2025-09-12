Путь на «Баунти» стоил жизни двум десяткам человек

Севастопольский спасатели провели масштабное учебно-тренировочное занятие в районе бухты Александры — одного из самых красивых и опасных мест для отдыха на Фиоленте. Мероприятие включало установку информационного щита с печальной статистикой сорвавшихся в этом месте со скал отдыхающих и отработку эвакуации таких пострадавших.

«С 2014 года в этом районе погибло 18 человек, еще 84 были спасены. Только в этом году — трое погибших и пятеро спасенных. Это не просто цифры — это трагедии, которые можно предотвратить», — рассказал начальник ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Анатолий Попов.

Бухта Александры, эту часть Фиолента еще называют «Баунти», стала эпицентром происшествий из-за массового игнорирования туристами и местными жителями элементарных мер безопасности, считают спасатели. Люди спускаются к морю по «козьим тропам», не имея ни подготовки, ни подходящей обуви.

По легенде учения, двое молодых мужчин решили спуститься к пляжу, сорвались со скалы и получили травмы различной степени тяжести. На «вызов» оперативно прибыли подразделения «Таврос», «Омега», «Юг» и «Север». Первого пострадавшего спасатели иммобилизировали, зафиксировали шейный отдел с помощью воротника Шанца, остановили кровотечение, уложили в специальные носилки и подняли по крутому склону с использованием альпинистского снаряжения — для передачи бригаде скорой помощи. Второго — аналогично подготовили и спустили к воде, где его принял катер и доставил в Балаклаву для дальнейшей госпитализации.

Спасатели отрабатывали не только технику спасения, но и слаженность действий между подразделениями: радиосвязь, взаимодействие со скорой помощью и управление маломерными судами.

«Основная причина трагедий — самонадеянность и полное непонимание рисков. 80% приезжающих сюда — впервые. Идут в шлепанцах, в платьях, без воды, без карты. Думают — красиво, значит, безопасно. Но красота обманчива», — пояснил начальник поисково-спасательного отряда ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Виктор Тарасов.

Спасатели напоминают: любые самостоятельные спуски по необорудованным тропам — это риск для жизни. В рамках профилактики сотрудники службы ежемесячно проверяют информационные знаки по всему побережью и обновляют предупреждения об обвалах и запретах купания.