От радиации защитят добавки из вольфрама

Практическим применением разработки могут служить радиозащитные конструкции, применяемые для защиты человека от радиации, включая рентген-кабинеты, помещения АЭС, космические станции.

«Свинец, который традиционно применяется в этой сфере, имеет несколько существенных недостатков: токсичен, не долговечен, плохие механические характеристики. Мы занимаемся разработкой материалов для защиты от радиации. Мы получили добавку, испытали в различных матрицах полимерных, минеральных, и сам подход себя оправдывает. Классическим вариантом всегда был свинец, но он, например, непригоден для орбитальных станций. Наша задача — предложить легкую, но эффективную альтернативу. Космос — это среда с очень высоким уровнем радиации, и без специальных материалов освоение дальних орбит и длительные экспедиции просто невозможны», — рассказал корреспонденту ТАСС директор научно-образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» СевГУ Владимир Гавриш в ходе конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров-2025».

Ученый подчеркнул, что речь идет не только о материалах для конструкций, но и о средствах индивидуальной защиты, которые смогут использовать космонавты во время работы в условиях повышенного излучения.