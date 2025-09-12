Обещает не только давать обещания, но и контролировать результаты

Утром 12 сентября, в первый основной день выборов, на избирательном участке №95 в школе №39 голосовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На событие пригласили журналистов.

Губернатор голосовал с супругой Надеждой в компании сына Максима. После он подошел к представителям СМИ, рассказал об историчности момента и ответил на вопросы.

— Я очень внимательно следил за ходом досрочного голосования, вижу, что севастопольцы очень активно принимали участие в нем. Уверен, что в эти три предстоящих дня будет достаточная явка. Люди придут, чтобы сделать свой исторический выбор, — уверен М.Развожаев.

Он отметил три главных фактора в работе избирательных комиссий: безопасность, открытость и максимальную прозрачность, которая обеспечивается наблюдателями Штаба общественной поддержки и представителями от разных политических сил.

— Выборы в Севастополе проходят в условиях масштабной информационной атаки, сопровождающейся угрозами и оскорблениями в адрес меня лично и членов моей семьи. Однако все это не помешает севастопольцам проголосовать за будущее Севастополя и еще раз доказать всему миру, что Севастополь — это Россия, — сказал губернатор.

По поводу перспектив в случае победы взять в команду того, кто займет второе место, М.Развожаев ответил, что пока таких планов нет:

— Думаю, все те, кто хочет участвовать в развитии Севастополя, найдут для себя достойное место и роль в этой работе.

На вопрос «Севастопольской газеты», продолжится ли после выборов работа в столь интенсивном ритме, как это было в предвыборный период, был ответ, что жить в режиме нон-стоп постоянно невозможно.

— Всегда есть определенный период, когда нужно посмотреть на результаты достигнутого, определить задачи и цели. Это логично, ведь работа губернатора — это, прежде всего, поиск ресурсов, в том числе на федеральном уровне. Это также работа с бюджетом, с налогоплательщиками. Это привлечение инвесторов и еще огромный пласт другой не публичной работы. Она, может быть, не видна, но если ее не делать, то нет возможности потом выходить к людям, давать им обещания и контролировать результаты, —– ответил М.Развожаев.

Он регулярно, и не только в связи с предвыборными циклами, объезжает внутригородские муниципальные образования. Постоянно встречается с депутатами внутригородских муниципальных образований, «поскольку они каждый день коммуницируют с людьми, собирают первичную информацию».

— Рабочие поездки — это неотъемлемая часть работы, но это не тот процесс, который должен происходить нон-стоп. Очень важно при формировании программы на следующий губернаторский срок понять, где у нас еще сохранились болевые точки, какие задачи, к сожалению, не решаются, а какие, наоборот, удалось решить. Тогда можно ставить новые планы и определять дальнейшее развитие, — считает губернатор.

О том, зафиксированы ли какие-либо нарушения избирательного процесса, М.Развожаев сказал, что штаб регулярно докладывает ему ситуацию, но до настоящего момента никаких нарушений, эксцессов или ситуаций, которые требуют какого-то экстренного реагирования, не было. Выборы проходят спокойно и полноценно.