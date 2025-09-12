Горхозу выделили деньги на дороги

В Севастополе на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий в 2025 году потратят еще 23 миллиона рублей.

Бюджетные средства, которые изначально предназначались департаменту транспорта на ремонт и содержание городских автомобильных дорог, перераспределили департаменту городского хозяйства на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий.

Дорог стало больше

Изначально в этом году на ремонт 17 внутриквартальных дорог протяженностью в шесть километров в бюджете Севастополя было предусмотрено порядка 150 млн рублей. Потом провели инвентаризацию дорог неучтенных, их оказалось 211. Большинство — это подъездные пути к малоэтажной жилой застройке: территории садовых товариществ и массивы ИЖС. Дороги инвентаризировали, приняли на баланс и определили приоритетность ремонта.

Теперь до конца 2025 года в Севастополе должны отремонтировать 44 внутриквартальные дороги, а также сотню городских дорог и один мост.