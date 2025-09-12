БТИ и Центр государственной кадастровой оценки объединяют

Слияние двух госпредприятий осуществляется с целью оптимизации, сказано в распоряжении правительства Севастополя.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Севастополя «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения «Центр государственной кадастровой оценки» с сохранением основных целей деятельности обоих предприятий», — говорится в документе.

Полномочия учредителя оптимизированного БТИ остаются за департаментом по земельным и имущественным отношением. При этом БТИ является правопреемником «Центра государственного кадастрового оценки».

Кадастровая стоимость непосредственно связана с земельным налогом и налогом на имущество — источниками пополнения бюджета.

Бюро технической инвентаризации Севастополь было основано в 1944 году на основании решения сессии Севастопольского городского Совета. Основными функциями организации являлась техническая инвентаризация и проведение экспертной оценки объектов недвижимого имущества. В украинский период это было коммунальное предприятие «Бюро технической инвентаризации и государственной регистрации объектов недвижимого имущества».

В августе 2017 года в соответствии с постановлением правительства Севастополя было создано ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», наделенное полномочиями определения кадастровой стоимости.

Согласно февральскому приказу ДИЗО, в следующем году в Севастополе пройдет государственная кадастровая оценка всех учтенных в госреестре земельных участков.