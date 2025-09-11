Вручить толстовскую премию к 9 сентября не успели

По традиции премией им.Льва Толстого должны награждать 9 сентября — в день рождения великого писателя. Но организационные документы все еще находятся на подписи в департаменте культуры Севастополя.

Эта ответственная миссия займет еще несколько недель, поэтому проведение награждения главной городской литературной премией запланировано на конец сентября. Также ведутся активные дебаты о месте вручения творческих наград.

По словам председателя регионального отделения Союза писателей России Татьяны Ворониной, в этом году на конкурс было подано 10 произведений, до финала дошли три. Все авторы — люди достойные. Они представили сильные и глубокие творения.

Городская литературная премия была учреждена в Севастополе в 1993 году. Она присуждается каждый год в канун дня рождения великого русского писателя Льва Толстого севастопольским авторам за лучшее произведение. По правилам, которые были приняты в 2021 году, за первые премии выдают по 60 тысяч рублей, за поощрительные — по 20 тысяч. Общий фонд премии — 200 тысяч рублей.